Auto sui tifosi a Liverpool 134 feriti | l'ex marine Paul Doyle condsnnato a 21 anni di carcere

L'ex Royal Marine Paul Doyle è stato condannato a 21 anni e mezzo di carcere per aver investito la folla durante la parata per la festa del campionato vinto dal Liverpool FC a maggio: 134 persone ferite, tra cui bambini e neonati. L'attacco è stato giudicato deliberato e frutto di un'esplosione di rabbia.

Scontri tra tifosi al Ferraris prima di Genoa–Inter Guerriglia nel pre partita fuori dallo stadio Luigi Ferraris di Genova. Auto in fiamme e agenti feriti.... - facebook.com facebook

Scontri tra tifosi a #Genova prima della partita #genoainter. Ci sono feriti tra tifosi e poliziotti. Incendiate auto e scooter. x.com

