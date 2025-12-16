Auto ribaltata finisce nel Cosia | intervento nella notte dei vigili del fuoco

Nella notte tra lunedì e martedì, un’auto ribaltata è finita nel corso d’acqua del Cosia, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza la zona e gestire la situazione di emergenza.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2.05, in via Pannilani a Como, all’altezza del ponticello. Un’auto si è ribaltata ed è finita nel torrente Cosia.Fortunatamente l’occupante del veicolo, un uomo di 29 anni, non avrebbe riportato. Quicomo.it

