Auto ribaltata finisce nel Cosia | intervento nella notte dei vigili del fuoco

Nella notte tra lunedì e martedì, un’auto ribaltata è finita nel corso d’acqua del Cosia, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per mettere in sicurezza la zona e gestire la situazione di emergenza.

© Quicomo.it - Auto ribaltata finisce nel Cosia: intervento nella notte dei vigili del fuoco Non sono ancora chiare le cause dell’incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 2.05, in via Pannilani a Como, all’altezza del ponticello. Un’auto si è ribaltata ed è finita nel torrente Cosia.Fortunatamente l’occupante del veicolo, un uomo di 29 anni, non avrebbe riportato. Quicomo.it Incidente a Villaricca, lo schianto a 100Km/h diventa virale sui social Incidente tra due auto a Genova, una si ribalta e finisce contro le moto parcheggiate - Secondo una prima ricostruzione, due auto che viaggiavano in direzione levante si sono scontrate all’altezza dell’incrocio con via Zara ... primocanale.it

