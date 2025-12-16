Auto retromarcia dell’Ue sul Green deal | salta lo stop a ibridi e motori termici nel 2035

L'Unione Europea ha deciso di fare un passo indietro rispetto alle ambiziose politiche sul Green Deal, rinviando l'entrata in vigore del divieto di vendita di veicoli a motore termico e ibridi dal 2035. Questa revisione rappresenta un cambiamento significativo nelle strategie di transizione ecologica nel settore automobilistico, suscitando reazioni contrastanti tra sostenitori e oppositori.

© Lanotiziagiornale.it - Auto, retromarcia dell’Ue sul Green deal: salta lo stop a ibridi e motori termici nel 2035 Una retromarcia sul Green deal. Un passo indietro con la revisione da parte dell’Ue dello stop ai motori termici dal 2035. Bruxelles rivede il divieto totale che sarebbe dovuto scattare tra dieci anni. E i costruttori, nel 2035, non dovranno azzerare le emissioni ma ridurle del 90%, permettendo così di introdurre sul mercato anche modelli non completamente elettrici o alimentati a idrogeno, come l’ibrido plug-in e i veicoli con range extender. La Commissione Ue ha adottato la revisione degli standard sulle emissioni di Co2 per il settore dell’automotive. Il restante 10% delle emissioni dovrà essere compensato dalle case automobilistiche attraverso l’impiego di acciaio a basse emissioni o di carburanti sostenibili, come e-fuel e biofuel. Lanotiziagiornale.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Auto, retromarcia Ue: restano i motori diesel e benzina, maxi incentivi per le mini car elettriche prodotte in Europa - Lo stop totale alla produzione di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 viene sostituito da un approccio più flessibile ... corriere.it

Auto, la retromarcia Ue sulle emissioni e la definizione di “neutralità tecnologica” - E' in arrivo il pacchetto sull'automotive Ue che segnerà con ogni probabilità la retromarcia di Bruxelles sulle emissioni auto ... fortuneita.com

Auto con motore a scoppio: l’UE fa retromarcia Salta lo stop alla vendita di automobili alimentate a benzina e diesel previsto per il 2035:... - facebook.com facebook

Auto elettrica, la Ue verso la retromarcia sullo stop alla vendita di motori a combustione interna entro il 2035 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.