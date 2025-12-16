Auto Orsini | dalla Ue solo una mezza svolta è troppo poco

L'UE ha annunciato alcune misure per il settore automobilistico, ma secondo Orsini si tratta di una risposta insufficiente. La proposta viene definita una

Roma, 16 dic. (askanews) – “Troppo poco” sull’auto dalla Commissione europea. Una svolta a metà, “una mezza svolta, una mezza curva”, ma “noi con le mezze curve facciamo gli incidenti”. E’ il giudizio non lusinghiero del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine dell’evento celebrativo, oggi pomeriggio a Roma, per i 35 anni di Previndai. Nelle stesse ore, a Bruxelles, la Commissione Ue presentava il suo pacchetto di revisioni delle regole Ue sulle emissioni delle auto. Così “non si elimina l’incertezza”, ha avvertito Orsini. La Commissione europea “ha fatto questa mezza svolta sull’auto, hanno modificato alcuni obiettivi. Ildenaro.it

