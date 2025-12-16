Auto l’Europa annacqua la svolta del 2035 Ma il problema è capire se ci sarà ancora un’industria

La Commissione Europea ha annunciato un allentamento delle norme sulla riduzione delle emissioni nel settore automobilistico, modificando il target del 100% al 90% di taglio per il 2035 e adottando la neutralità tecnologica. Questa decisione solleva dubbi sulla reale portata della transizione ecologica nel settore auto e sul futuro dell’industria europea.

Era nell’aria da tempo, ora è ufficiale: la Commissione Europea annacqua le regole sulla svolta nel settore auto, riducendo dal 100 al 90% il target di taglio delle emissioni per i veicoli immessi sul mercato al 2035 e applicando il principio di neutralità tecnologica. Rispetto alla quota del 1990, insomma, ci sarà un 10% di margine di copertura delle emissioni che permetterà ai motori a combustione di restare sul mercato. Inoltre, si apre la strada alla presenza di tecnologie alternative al motore elettrico, come le ibride e i motori a biocarburanti, nel parco auto comunitario. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha guidato un negoziato culminato nel pacchetto presentato oggi a Bruxelles questa importante svolta che cade in un contesto di grande criticità, con l’auto europea che si trova tra l’incudine della sfida cinese al mercato e il martello dei rinnovati dazi e programmi industriali americani. It.insideover.com

