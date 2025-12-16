Auto inquinanti dopo il 2035? Se l’Europa torna indietro sull’elettrico se ne avvantaggerà la Cina

Martedì l’UE deciderà il destino del settore auto europeo, tra confermare l’obiettivo di vendite a zero emissioni dal 2035 o tornare indietro. La revisione delle normative sulle emissioni di CO2 sarà determinante per capire se l’Europa continuerà a puntare sull’elettrico o se si aprirà a un possibile ritorno alle auto inquinanti, con vantaggi per Cina e Stati Uniti.

di Andrea Boraschi* Martedì l’Ue deciderà il futuro del settore auto europeo. La revisione della normativa sulle emissioni di CO? delle auto, dunque la decisione di confermare o meno l’obiettivo di vendere solo veicoli a zero emissioni dal 2035, ci dirà se l’Europa è davvero intenzionata a competere con Cina e Stati Uniti o se, di fatto, accetterà una prospettiva in cui il futuro dell’auto non è europeo. L’industria automobilistica del continente e i suoi alleati politici, nonché le lobby dell’ oil&gas, hanno impegnato tutte le loro forze in questa battaglia. Ciò che realmente vogliono – oltre il paravento fumoso della “neutralità tecnologica” – è la possibilità di continuare a vendere auto endotermiche anche dopo il 2035. Ilfattoquotidiano.it

