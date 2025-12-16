Auto in fiamme sull' autostrada Brebemi | code tra Rovato e Castrezzato

Lunedì mattina sull'autostrada Brebemi si è verificato un incendio che ha coinvolto una Smart, riducendola in cenere. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, causando code tra Rovato e Castrezzato. La tempestiva reazione del conducente ha evitato conseguenze più gravi, ma l'incidente ha provocato disagi al traffico lungo la tratta.

Della piccola Smart andata a fuoco lunedì mattina sull'autostrada Brebemi non è rimasto più nulla, se non una carcassa ormai informe: le fiamme sono divampate rapidissime e solo la prontezza di riflessi del conducente ha evitato il peggio. La buona notizia è che nessuno si è fatto male, non ci. Bresciatoday.it

