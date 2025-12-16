Auto Guidesi | Non basta revoca divieto vendita veicoli a benzina e diesel

Guidesi commenta la revoca del divieto di vendita di veicoli a benzina e diesel, definendola un passo avanti che necessita di verifiche tecniche. Tuttavia, sottolinea che, anche in caso di conferma, questa misura non sarebbe ancora sufficiente, evidenziando la necessità di ulteriori interventi per affrontare le sfide del settore automobilistico.

(Adnkronos) – “Sembra un passo avanti, che dovrà essere verificato nei documenti tecnici. Anche qualora le prime impressioni fossero confermate, per noi non sarebbe comunque sufficiente: servirà molto altro. L’apertura che oggi arriva da Bruxelles è frutto di un lavoro intensissimo e impegnativo che è partito nel 2022, con l’obiettivo di scongiurare un suicidio industriale . Ildifforme.it

