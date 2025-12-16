Auto elettriche 2035 l’Europa fa marcia indietro | cosa cambia davvero ora

L'Europa sta rivedendo i propri piani per le auto elettriche, con l'obiettivo di arrivare al 2035. Dopo mesi di convinzione sulla data come traguardo definitivo, emergono nuove prospettive e possibili cambiamenti nelle politiche. Questa svolta potrebbe influenzare il futuro della mobilità sostenibile e le strategie delle aziende del settore.

Per mesi è sembrata una linea invalicabile. Una data scritta nella pietra, simbolo di una svolta irreversibile. Il 2035, l’anno in cui l’Europa avrebbe detto addio alle auto con motore a scoppio, imponendo il passaggio definitivo all’elettrico. Oggi quella certezza inizia a incrinarsi. Non perché l’elettrico non sia più il futuro, ma perché la strada per arrivarci si è rivelata più complessa, più fragile, più politica di quanto si fosse immaginato. La decisione dell’Unione Europea di anticipare alla fine del 2025 la revisione delle regole sullo stop ai motori endotermici ha aperto una nuova fase. Urbanpost.it

