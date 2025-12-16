Auto contromano sulla statale grave un ragazzo di 24 anni

Un incidente grave si è verificato questa notte lungo la Strada Statale 724 tra Modena e Sassuolo, coinvolgendo un'auto contromano. Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito in modo serio, mentre le circostanze dell'incidente sono ancora da chiarire. La dinamica ha generato preoccupazione tra gli automobilisti e le autorità locali.

Modena, 16 dicembre 2025 – Poteva trasformarsi in una tragedia l'incidente avvenuto questa notte lungo la Strada Statale 724, la Modena-Sassuolo. Poco prima dell'1 di notte, il silenzio della superstrada è stato rotto dalle sirene dei soccorritori per un violentissimo scontro frontale causato da una manovra scellerata: una delle vetture coinvolte stava infatti procedendo contromano. Ferito in maniera seria un ragazzo di 24 anni, che era a bordo dell'utilitaria centrata dal mezzo contromano. Prognosi di 40 giorni, ha riportato diverse fratture.

