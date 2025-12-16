Auto con motori a benzina e diesel si potranno vendere anche dopo il 2035 | passo indietro Ue salta il divieto

La Commissione europea ha deciso di fare un passo indietro rispetto alle precedenti normative, sospendendo il divieto di vendita di auto nuove con motori a benzina e diesel dopo il 2035. Questa retromarcia apre nuovi scenari nel settore automobilistico e solleva interrogativi sulle strategie future di sostenibilità e emissioni nell’Unione Europea.

Retromarcia della Commissione europea: salta il divieto alla vendita di auto nuove con motori a benzina e diesel dal 2035. Il taglio di emissioni richiesto passa dal 100% al 90%. Fanpage.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. MEGLIO AUTO DIESEL O BENZINA Pregi e Difetti Auto elettriche, l'Ue: niente stop ai motori diesel e benzina entro il 2035. Ecco cosa cambia - La Commissione europea ha deciso di rivedere in modo significativo il percorso che avrebbe portato allo stop delle auto a benzina e diesel dal 2035, modificando uno dei pilastri della ... ilmessaggero.it

