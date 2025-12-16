Auto a benzina e diesel cambia tutto | la clamorosa decisione dell’Ue

L'Unione Europea ha annunciato una svolta significativa nel settore automotive con il nuovo automotive package. La decisione prevede che le auto a benzina e diesel possano continuare a circolare anche dopo il 2035, modificando gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni e affrontando le sfide del settore in modo innovativo.

Le auto con motori endotermici avranno un futuro nell’ Unione europea anche dopo il 2035. La Commissione Ue ha infatti presentato il nuovo automotive package, un pacchetto di proposte pensato per rispondere alle difficoltà del settore e rivedere gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni. Nel documento, Bruxelles afferma di voler “ venire incontro ” all’industria automobilistica, aprendo a una revisione sostanziale del percorso tracciato dal Green Deal. Una svolta che recepisce in parte le richieste avanzate da Italia e Germania nei mesi scorsi. Oltre a confermare la possibilità di continuare a immatricolare ibride, ibride plug-in ed elettriche con range extender, la Commissione chiarisce che anche i veicoli con motori a combustione interna potranno “giocare un ruolo oltre il 2035”, accanto alle auto elettriche e a quelle a idrogeno. Thesocialpost.it

