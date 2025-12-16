Autista Atac accoltellato a una mano al capolinea dei bus

Un autista di bus Atac della linea 724 è stato ferito a una mano in un'aggressione avvenuta lunedì 15 dicembre alle 18 in via di Grotte Celoni. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori e le autorità, che stanno approfondendo le cause e le circostanze dell'accaduto.

Un autista di un bus Atac (linea 724) è stato accoltellato. L'aggressione è avvenuta alle 18 di lunedì 15 dicembre in via di Grotte Celoni. Per l'autista di 42 anni, ferito a una mano, sono state necessarie le cure mediche. Secondo quanto ricostruito un soggetto, per motivi che sono in corso di.

