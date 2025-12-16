Autista Atac accoltellato a Roma | caccia all'aggressore

Nella serata di lunedì 15 dicembre, un autista Atac è stato accoltellato a Roma durante un servizio sulla linea 724. L'aggressore, un passeggero presente sul bus, si è dato alla fuga subito dopo l'aggressione. L'episodio ha suscitato preoccupazione e avviato le ricerche per identificare e fermare il responsabile.

È successo nella sera di lunedì 15 dicembre sulla linea 724. L'aggressore era un passeggero del bus condotto dall'autista e si è dileguato subito dopo.

Atac, la lettera dell'autista: «Quando lavoro non so mai se tornerò a casa». L'allarme e quel campo rom sotto accusa - La lettera dell'autista Andrea Lucidi è stata letta nel corso del consiglio straordinario del municipio, zona Magliana: «Lancio di sassi, aggressioni e passeggeri terrorizzati. leggo.it

Caro autista ATAC, vatti a leggere quanto costa una multa per divieto di sosta a Madrid o a Helsinki e guarda quanto costa da noi. E i furfanti al Governo hanno appena deciso per il secondo anno di fila non solo di non aumentare le sanzioni, ma addirittura ne - facebook.com facebook

