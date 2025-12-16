Autentitag l’etichetta contro i falsi del second hand

Autentitag è un'innovativa etichetta elettronica progettata per autenticare le borse di lusso di seconda mano. Questa tecnologia mira a contrastare la diffusione di prodotti falsi nel mercato dell'usato, offrendo maggiori garanzie di originalità e sicurezza per acquirenti e rivenditori di beni di lusso pre-loved.

E se esistesse un sistema di autenticazione dei prodotti di lusso che circolano nel mercato dell'usato? Ci pensa Autentitag, la prima etichetta elettronica nata per certificare le borse pre-loved di lusso. Il prodotto nasce grazie alla realtà di luxury reselling 1000Lands, un'azienda italiana partner italiano di Entrupy, gruppo americano che si occupa di sistemi di verifica basati sull'intelligenza artificiale. Questi sistemi sono ormai parte del lusso second hand per combattere la contraffazione. Che cos'è Autentitag, l'etichetta contro le falsificazioni del lusso del second hand. Il dispositivo funziona tramite un chip Nfc che accompagna il prodotto.

