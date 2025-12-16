© Forlitoday.it - Auser Forlimpopoli, oltre 26 mila euro dalla raccolta fondi "Insieme si va": serviranno per l’acquisto di un’auto ibrida

“Insieme si va”. E' questo il titolo di una raccolta fondi promossa dall'Auser di Forlimpopoli, che contribuirà ad acquistare un’auto ibrida da 7 posti destinata agli accompagnamenti sociali. La somma raggiunta è stata di 26.250 euro grazie ad oltre 450 donazioni. E l'associazione ha ringraziato. Forlitoday.it

Auser: "Aiutateci a prendere una nuova auto" - Forlimpopoli, l’associazione locale avvia una raccolta fondi insieme alla Bcc: "Ci serve per far sentire gli anziani meno soli" Sono tanti i servizi di accompagnamento delle persone anziane portati ... ilrestodelcarlino.it

