© Lanazione.it - Aurelia Antica. Falaschi, il film delle emozioni

Dopo l’ottima risposta di pubblico avuta anche domenica con la proiezione nel ’Nuovo Cinema Tirreno’ di Borgo Carige, oggi c’è un’altra occasione per vedere “C’è un posto nel mondo”, il film di Francesco Falaschi, sceneggiato insieme ad Alessio Brizzi che si sta facendo strada nelle sale italiane. Alle 21.30, dopo la matinée riservata alle scuole, Falaschi e Brizzi saranno in sala per salutare il pubblico del Multisala Aurelia Antica, che aveva già ospitato l’anteprima nazionale. In queste settimane il film ha avuto un buon successo toccando le sale di città importanti come Roma, Milano, Bologna e a Napoli ha partecipato al ’Napoli film festival’, dove è stato uno dei pochi film selezionati per la XXVI edizione. Lanazione.it

Aurelia Antica. Falaschi, il film delle emozioni - Dopo l’ottima risposta di pubblico avuta anche domenica con la proiezione nel ’Nuovo Cinema Tirreno’ di Borgo Carige, oggi c’è un’altra occasione per vedere “C’è un posto nel mondo”, il film di ... lanazione.it