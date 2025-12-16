Aumento pensioni gennaio 2026 | le simulazioni CGIL e quanto si guadagna davvero

Con l’arrivo del 2026 si delineano gli effetti della perequazione automatica sulle pensioni. Le simulazioni della CGIL e SPI CGIL evidenziano aumenti contenuti, spesso ridimensionati dall’imposizione fiscale, offrendo una panoramica realistica sui guadagni effettivi dei pensionati nel nuovo anno.

Con l’arrivo del 2026 si definiscono gli effetti della perequazione automatica sulle pensioni. Le simulazioni elaborate da CGIL e SPI CGIL mostrano aumenti contenuti, che incidono in misura limitata sugli assegni e che, in molti casi, vengono ridimensionati dall’imposizione fiscale. Il quadro che emerge conferma le difficoltà nel recuperare la perdita di potere d’acquisto accumulata negli ultimi anni. Aumenti pensioni gennaio 2026: quanto cresce l’assegno netto dopo tasse e perequazione. Secondo i dati disponibili, «econdo i calcoli della Cgil e dello Spi, una pensione minima passerà da 616,67 a 619,79 euro e una pensione da 1. Pensionipertutti.it

