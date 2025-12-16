Attraversa la strada e viene travolta da un tir | Valentina muore a 22 anni

Una tragica incidente si è verificato a Savona, dove Valentina Squillace, 22 anni, è stata investita e uccisa da un tir mentre attraversava corso Tardy e Benech. La giovane ragazza ha perso la vita nel tragico evento, suscitando sgomento e dolore tra la comunità locale.

Una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è stata travolta e uccisa da un tir mentre attraversava corso Tardy e Benech a Savona. Per la giovane non c'è stato nulla da fare.L'incidenteL'incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattino vicino all'incrocio con via Giovanni Servettaz lungo l'arteria. Today.it

