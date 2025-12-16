Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Scopri le attività e le visite didattiche di Cicero in Rome dedicate a bambini e famiglie, tra arte, storia e archeologia. Per il weekend del 20-21 dicembre 2025, eventi pensati per fasce di età 2-5 e 5-11 anni, con un focus speciale sul Colosseo. Un'occasione unica per esplorare Roma in modo educativo e divertente.

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-5) di Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre 2025 + Speciale Colosseo a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https:ciceroinrome.blogspot.

