I tacchi alti, oltre a valorizzare l’aspetto estetico, possono compromettere la salute dei piedi. L’ortopedico Andrew Goldberg avverte sui rischi di un uso frequente e prolungato, che può portare a deformazioni e artrosi da usura. Ecco cosa bisogna sapere per evitare danni e mantenere il benessere podalico.

© Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, i tacchi alti cambiano davvero la forma dei nostri piedi. Se indossati spesso e a lungo si rischia fino all’artrite da usura”: l’allarme dell’ortopedico Andrew Goldberg

Saranno pure più eleganti e utili a slanciare la figura, ma i tacchi alti possono essere devastanti per i nostri piedi. Se infatti indossati spesso e per periodi lunghi di tempo possono cambiare addirittura la forma dei nostri piedi. O almeno è questo quanto appurato personalmente da Andrew Goldberg, consulente ortopedico specializzato in piede e caviglia presso l’ospedale Wellington di Londra. Dopo aver a lungo creduto che i problemi ai piedi fossero una questione di genetica, minimizzando l’impatto delle scarpe, Goldberg si è dovuto ricredere. La sua prospettiva è stata stravolta dall’analisi di scansioni 3D che mostrano la differenza tra un piede scalzo e lo stesso piede all’interno di un tacco alto. Ilfattoquotidiano.it

I TACCHI TI FANNO MALE? Questo video è per te!

La pagina aggrega aggiornamenti e articoli provenienti da più testate, per offrire una panoramica più ampia dell’argomento.

“Attenzione, i tacchi alti cambiano davvero la forma dei nostri piedi. Se indossati spesso e a lungo si rischia fino all’artrite da usura”: l’allarme dell’ortopedico ... - Saranno pure più eleganti e utili a slanciare la figura, ma i tacchi alti possono essere devastanti per i nostri piedi. ilfattoquotidiano.it