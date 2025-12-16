Attentatori Sydbey avevano bandiere Is

Due attentatori di Bondi Beach, padre e figlio, sono stati identificati come coinvolti in un atto contro la comunità ebraica, presumibilmente motivato dall'ideologia dello Stato Islamico. I due, di nazionalità indiana e australiana, hanno trascorso novembre nelle Filippine, dove sono arrivati il 1° novembre e ripartiti il 28, mentre a Sydney proseguono le indagini.

7.00 I due attentatori di Bondi Beach, padre e figlio, hanno trascorso quasi tutto novembre nelle Filippine, Il padre con passaporto indiano, il figlio australiano, sono arribvati il 1° novembre e ripartiti il 28,ha detto l'Immigrazione di Manila, mentre a Sydney continuano le indagini "Atto malevolo contro la comunità ebraica" e "probabilmente motivato dall'ideologia dello Stato islamico", ha detto il premier Albanese. Nell'auto con cui i due sono andati a Bondi Beach trovate due bandiere Isis.

Sydney, chi sono i due attentatori (padre e figlio): l'arrivo in Australia nel 1998, le bugie alla famiglia, il legame con l'Isis e le armi - Sarebbero dovuti andare a pescare Sajid e Naveed Akram, gli autori della sparatoria di ieri a Bondi Beach, a Sydney.

I due attentatori antisemiti di Bondi Beach, sia il padre, cinquantenne, Said Akram e il figlio, ventiquattrenne, Naveed, avrebbero prestato giuramento all'Isis prima di compiere la strage di Sydney, in Australia, nel primo giorno della festa ebraica

