Attentato Sydney i killer | un padre e un figlio stregati dall’Isis

Un attacco a Sydney ha scosso la comunità, portando alla luce l'identità dei responsabili: padre e figlio pakistani, Sajid e Naveed Akram, collegati all'Isis. L'evento ha spinto le autorità a intensificare le misure di sicurezza nei luoghi di culto ebraici, nel tentativo di prevenire future minacce e garantire la sicurezza pubblica.

A colpire sono stati i pakistani Sajid e Naveed Akram. Il governo rafforza la protezione ai luoghi ebraici. Continuano a emergere nuovi dettagli sull’efferata strage avvenuta domenica a Sydney durante la celebrazione ebraica di Hanukkah a Bondi Beach. Le autorità australiane hanno confermato che il bilancio dell’attacco resta di almeno 16 morti e oltre 40 feriti, alcuni dei quali ancora in condizioni critiche negli ospedali del Nuovo Galles del Sud. L’attentato, compiuto nel corso dell’evento pubblico «Chanukkah in riva al mare», ha colpito una folla di circa 2.000 persone riunite per una manifestazione all’aperto in una delle zone più simboliche della città, frequentata quotidianamente da famiglie e turisti. Laverita.info

Australia, lutto dopo l’attentato a Sydney. I killer sono padre e figlio

