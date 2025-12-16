Attentato Bondi Beach la nuova rete dell’Is tra Sahel e Filippine

L'attentato a Bondi Beach a Sydney ha riacceso i riflettori sulla presenza del sedicente Stato islamico, ormai trasformato da califfato territoriale a rete globale frammentata. Questa evoluzione permette all'organizzazione di colpire lontano dai tradizionali teatri di guerra, radicandosi in diversi contesti tra Sahel e Filippine.

(Adnkronos) – L'attentato a Sydney ha riportato all'attenzione internazionale e degli analisti una realtà, il sedicente Stato islamico, considerata in declino e che nel corso degli anni si è trasformata da califfato, ovvero un'organizzazione territoriale con confini riconoscibili, a rete globale frammentata, in grado di colpire lontano dai teatri di guerra tradizionali e di radicarsi . Periodicodaily.com

