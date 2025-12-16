Attentato a Ranucci la bomba era composta da gelatina cava e polvere pirica

Il 16 ottobre, davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, è esplosa una bomba artigianale di circa un chilo. L'ordigno, composto da gelatina cava e polvere pirica, ha causato danni alla proprietà e un forte spavento, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza del giornalista e sulla crescente minaccia di atti intimidatori.

Lo scorso 16 ottobre, una bomba artigianale di circa un chilo è esplosa davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, a Campo Ascolano, tra Roma e Torvajanica. L'attentato ha completamente distrutto l' auto del giornalista e quella della figlia, senza causare feriti. Secondo le analisi sui resti dell'esplosivo, la bomba conteneva polvere pirica e gelatina da cava ed era attivata con una miccia posta nella parte superiore. L'ordigno, rudimentale e collocato in un vaso, «avrebbe potuto uccidere», come sottolineato dallo stesso Report, raccontando la potenza della deflagrazione.

