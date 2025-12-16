Attentato a Bondi Beach coppia uccisa mentre cercava di disarmare assalitore di Sydney

Dopo l’attentato a Sydney durante le celebrazioni di Hanukkah, emergono le storie delle vittime, tra cui una coppia che, prima di essere uccisa, ha tentato di disarmare l’assalitore. L’attacco ha provocato 16 morti e numerosi feriti, segnando un evento drammatico che ha scosso la comunità locale e internazionale.

© Lapresse.it - Attentato a Bondi Beach, coppia uccisa mentre cercava di disarmare assalitore di Sydney Non c’è stato solo un eroe a Bondi Beach. A due giorni dall’attentato avvenuto domenica a Sydney che ha causato 16 morti e decine di feriti emergono le storie delle vittime dell’attacco condotto durante i festeggiamenti dell’Hanukkah, in particolare quella di una coppia, composta da marito e moglie, che prima di essere uccisa ha provato a disarmare uno degli assalitori, morto poi nella sparatoria con la polizia australiana. I due ci hanno provato prima che l’uomo armato di fucile, entrato in azione assieme al figlio, raggiungesse il ponte da cui è poi avvenuta la sparatoria, tentativo le cui immagini sono emerse nelle scorse ore quando è stato diffuso il video amatoriale girato dalla dashcam di un’auto. Lapresse.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bondi Terror Attack Australia's PM Accused of Ignoring Antisemitism Vantage with Palki Sharma Video Bondi Terror Attack Australia's PM Accused of Ignoring Antisemitism Vantage with Palki Sharma Video Bondi Terror Attack Australia's PM Accused of Ignoring Antisemitism Vantage with Palki Sharma Strage di Bondi Beach, video mostra una coppia che cerca di fermare uno dei terroristi - La polizia federale australiana ha parlato di "un attacco terroristico ispirato dallo Stato Isla ... msn.com

