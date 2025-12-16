Attacco volgare al ministro Bernini L' immagine choc all' università di Bologna

L'università di Bologna si trova nuovamente sotto i riflettori a causa di un episodio di protesta che ha coinvolto esponenti di collettivi e centri sociali. Un'immagine choc ha fatto discutere, alimentando le tensioni e le polemiche intorno alla gestione delle manifestazioni e alla presenza di questi gruppi all’interno dell’ateneo.

L' università di Bologna continua a essere al centro delle polemiche per il manipolo di esponenti di collettivi e centri sociali che a ogni piè sospinto sono pronti a protestare per qualunque cosa non sia di loro gradimento. Non è un caso che il capoluogo felsineo venga anche chiamato "Bologna la Rossa" ma ora le proteste dei militanti sono tutte orientate al no all'arruolamento. Dal governo non si è mai paventata l'idea di una leva generalizzata ma la narrazione dei collettivi rossi, mirata a fare proselitismo tramite la paura, è orientata tutta in questa direzione, usando anche la proposta, rifiutata, dell'Alma Mater di aprire un corso di filosofia per i militari. Ilgiornale.it

