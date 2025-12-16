Il 15 dicembre, nel Pacifico orientale, gli Stati Uniti hanno condotto attacchi cinetici contro presunte barche di narcotraffico, causando la morte di otto persone. Questi raid si inseriscono in una serie di operazioni militari avviate dal Pentagono contro il narcotraffico, iniziatesi a fine ottobre nella stessa regione.

© Ilfattoquotidiano.it - Attacchi cinetici Usa contro presunti narcos: colpite altre 3 barche nel Pacifico orientale, 8 morti

Atre otto persone sono morte nella guerra che gli Usa hanno dichiarato al narcotraffico. Il fatto è accaduto il 15 dicembre nell’ Oceano Pacifico orientale, dove già a fine ottobre erano stati effettuati dei raid dal Pentagono. Stavolta l’operazione è stata condotta dalla Joint task force southern spear e diretta dal segretario del Dipartimento della guerra, Pete Hegseth. Degli attacchi cinetici hanno affondato tre imbarcazioni in acque internazionali, uccidendo otto presunti narcotrafficanti: tre sulla prima imbarcazione, due sulla seconda e altri tre sulla terza. “L’intelligence ha confermato che le imbarcazioni stavano transitando lungo note rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed erano coinvolte in attività di narcotraffico”, scrive l’Us Southern Command sulla piattaforma social X. Ilfattoquotidiano.it

Trump And Hegseth Intensify Boat Strikes, Sparking Fierce Legal Debate

Pacifico orientale: attacchi Usa contro tre imbarcazioni lungo le rotte del narcotraffico - Il Comando Sud degli Stati Uniti ha reso noto, tramite un messaggio pubblicato su una piattaforma social l’esito di una recente operazione militare nel Pacifico orientale ... interris.it