Atta-Napoli stop a gennaio | l’Udinese chiude alla cessione

L'attenzione rimane concentrata su Arthur Atta, con il Napoli interessato al suo acquisto. Tuttavia, l'Udinese ha deciso di bloccare qualsiasi cessione durante la sessione di mercato di gennaio, chiudendo definitivamente alla possibile cessione del giocatore.

Il nome di Arthur Atta continua a circolare in orbita Napoli, ma ogni ipotesi di assalto invernale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net

