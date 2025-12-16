Atta-Napoli stop a gennaio | l’Udinese chiude alla cessione
L'attenzione rimane concentrata su Arthur Atta, con il Napoli interessato al suo acquisto. Tuttavia, l'Udinese ha deciso di bloccare qualsiasi cessione durante la sessione di mercato di gennaio, chiudendo definitivamente alla possibile cessione del giocatore.
Il nome di Arthur Atta continua a circolare in orbita Napoli, ma ogni ipotesi di assalto invernale . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net
Atta-Napoli, stop a gennaio: l'Udinese chiude alla cessione
Napoli su Atta, ma l'Udinese non vuole cederlo a gennaio. Chiede almeno 30 milioni - Il Napoli ha messo nel mirino Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, come alternativa a Kobbie Mainoo. tuttomercatoweb.com
Pres. #Udinese: ”#Lucca sarà un giocatore importantissimo per il #Napoli. Su #Atta..." https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Pres--Udinese--%E2%80%9DLucca-sara-un-giocatore-importantissimo-per-il-Napoli--Su-Atta-----144620.aspx - facebook.com facebook
Ds #Napoli: "Per noi #Atta è un giocatore positivo" "È un giocatore forte e destinato ad una grande carriera, ma non devo dirlo io e l' #Udinese ha sempre avuto giocatori forti. #Lucca Deve crescere, ma siamo convinti che abbia le giuste caratteristiche" # x.com
