Atreju il bilancio di Donzelli | così il confronto senza filtri ha smascherato una sinistra divisa su tutto

Dopo nove giorni a Castel Sant’Angelo, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, valuta il ruolo di Atreju nel mettere in luce le divisioni e le posizioni della sinistra italiana. L’evento ha rappresentato un momento di trasparenza, in cui le opinioni sono emerse senza filtri, contribuendo a definire il quadro politico e sociale del paese.

Il luogo della trasparenza, in cui « le posizioni emergono per quello che sono». All’indomani della fine di Atreju, il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, traccia un bilancio della festa di FdI che per nove giorni ha reso Castel Sant’Angelo il cuore del dibattito politico e sociale italiano. È stata un’edizione da record per numero di presenze, di ospiti e di dibattiti. Ma il lascito della festa è, forse, soprattutto l’ulteriore elemento di chiarezza che ha offerto agli italiani grazie alla formula «senza filtri» che da sempre la contraddistingue e che «fa emergere la realtà», spiega Donzelli, portando l’esempio dell’intervento di Giuseppe Conte: «Ha detto ad alta voce ciò che molti sanno: nel campo largo non c’è vera organicità, ma una somma di convenienze». Secoloditalia.it

