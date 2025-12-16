Atreju il bilancio di Donzelli | così il confronto senza filtri ha smascherato una sinistra divisa su tutto

Dopo nove giorni a Castel Sant’Angelo, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, valuta il ruolo di Atreju nel mettere in luce le divisioni e le posizioni della sinistra italiana. L’evento ha rappresentato un momento di trasparenza, in cui le opinioni sono emerse senza filtri, contribuendo a definire il quadro politico e sociale del paese.

© Secoloditalia.it - Atreju, il bilancio di Donzelli: così il confronto «senza filtri» ha smascherato una sinistra divisa su tutto Il luogo della trasparenza, in cui « le posizioni emergono per quello che sono». All’indomani della fine di Atreju, il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, traccia un bilancio della festa di FdI che per nove giorni ha reso Castel Sant’Angelo il cuore del dibattito politico e sociale italiano. È stata un’edizione da record per numero di presenze, di ospiti e di dibattiti. Ma il lascito della festa è, forse, soprattutto l’ulteriore elemento di chiarezza che ha offerto agli italiani grazie alla formula «senza filtri» che da sempre la contraddistingue e che «fa emergere la realtà», spiega Donzelli, portando l’esempio dell’intervento di Giuseppe Conte: «Ha detto ad alta voce ciò che molti sanno: nel campo largo non c’è vera organicità, ma una somma di convenienze». Secoloditalia.it Qui sotto trovi una selezione di articoli e fonti legate allo stesso argomento. Atreju 2025, i numeri di un'edizione da record. Il bilancio social del discorso di Meloni - Oltre 105mila presenze durante la kermesse e milioni di visualizzazioni sui social: l'edizione di Atreju di quest'anno è stata quella più partecipata ... msn.com

L'ovazione per Sangiuliano, il twist di Donzelli, Berlinguer che si lamenta: istantanee da Atreju 2024 - Per dirla alla Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera. roma.corriere.it

Meloni chiude Atreju attaccando tutti: un comizio di rancore pieno di omissioni Atreju si chiude come si era aperta: con Giorgia Meloni al centro della scena e un discorso che ha il sapore del comizio permanente più che del bilancio di governo. Dal palco della - facebook.com facebook

Atreju festa nazionale. @GiorgiaMeloni vera leader, scacco matto a @ellyesse . Il bilancio di @ldigregorio75 l'intervista di @DibisceglieFede x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati.