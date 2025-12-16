Atradius receives Lloyd' s approval to underwrite
Atradius ha ottenuto l'approvazione finale da Lloyd's per il suo Syndicate 1864, autorizzandolo a iniziare le attività di underwritting dal 1° gennaio 2026. Questa approvazione rappresenta un passo importante per l'espansione internazionale dell'azienda nel settore del credito assicurativo, rafforzando la sua presenza nei mercati globali.
AMSTERDAM and LONDON, Dec. 16, 2025 PRNewswire -- Global credit insurer Atradius has received final regulatory approval for its Lloyd's Syndicate 1864 to begin underwriting business from 1 January 2026. This follows the initial "in principle" approval granted in July this year. Syndicate 1864 will focus on trade credit risks, starting with new and existing clients in Europe's financial sector. By using credit insurance, lenders can protect their portfolios, improve capital efficiency, and support safer growth. It's a most effective and cost-efficient way to manage credit risk, especially in uncertain markets, while maintaining confidence in client relationships. Iltempo.it