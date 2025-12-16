atp adelaide 2026 novak djokovic in campo nella settimana che precede gli australian open

L'ATP Adelaide 2026 si svolgerà dal 12 al 17 gennaio, includendo un torneo combined ATP 250 e WTA 500. L'evento, che si tiene ad Adelaide, in Australia, vedrà la partecipazione di Novak Djokovic nel tabellone maschile, mentre non sono presenti tennisti italiani nelle principali qualificazioni. La competizione si inserisce nella settimana che anticipa gli Australian Open.

Da lunedì 12 a sabato 17 gennaio 2026 si terrà ad Adelaide, in Australia, il combined che prevede l’ATP 250 ed il WTA 500: nelle entry list pubblicate non figurano nomi di tennisti italiani nei tabelloni principali, ma spicca nel torneo maschile la presenza del serbo Novak Djokovic. Assieme al balcanico saranno al via il britannico Jack Draper, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, il ceco Jiri Lehecka, lo statunitense Tommy Paul, l’argentino Francisco Cerundolo, il brasiliano Joao Fonseca ed il neerlandese Tallon Griekspoor. Nel torneo femminile, invece, vengono annunciate le statunitensi Jessica Pegula e Madison Keys, le russe Mirra Andreeva ed Ekaterina Alexandrova, l’elvetica Belinda Bencic, la danese Clara Tauson, la ceca Linda Noskova, la statunitense Emma Navarro e la russa Liudmila Samsonova. Oasport.it

