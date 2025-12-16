Atomic Hawx Ultra con BOA® Dual Dial | fit assoluto e precisione senza compromessi

Per la stagione FW25, Atomic presenta gli Atomic Hawx Ultra con sistema BOA® Dual Dial, offrendo un fit impeccabile e una precisione senza compromessi. Questa novità è pensata per gli sciatori che cercano massimo controllo e comfort duraturo, garantendo una calzata personalizzata e performante durante tutta la giornata sulla neve.

Per la stagione FW25, Atomic alza l'asticella nel segmento degli scarponi da sci alpino con una novità pensata per chi pretende massimo controllo, comfort costante e una calzata "chirurgica" per tutta la giornata: nasce la linea Atomic Hawx Ultra equipaggiata con sistema BOA® Dual Dial. L'idea è semplice e ambiziosa: unire la leggerezza e la

