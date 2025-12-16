Atb e Teb dal 22 dicembre al 5 gennaio in vigore l’orario natalizio

Dal 22 dicembre al 5 gennaio, Bergamo adotterà l’orario natalizio per i servizi ATB e TEB, con modifiche alle corse durante le vacanze scolastiche. Nei giorni feriali, le linee funzioneranno secondo l’orario del sabato, escludendo le corse scolastiche, mentre le funicolari manterranno il regolare orario serale fino alle 20:00.

Bergamo. In concomitanza con la sospensione delle lezioni scolastiche per le vacanze natalizie da lunedì 22 dicembre e fino a lunedì 5 gennaio ATB applica, nei giorni feriali, l’orario del sabato senza corse scolastiche – con l’eccezione dalle ore 20:00 per le funicolari che seguono il regolare orario del giorno. Mentre TEB applica l’orario feriale non scolastico con un tram ogni 15 minuti. Il 25 dicembre è sospeso il servizio di autobus, funicolari e tram, mentre venerdì 26 dicembre, giovedì 1° gennaio e martedì 6 gennaio le linee seguono l’orario festivo. Mercoledì 31 dicembre le funicolari di Città e San Vigilio prolungano il servizio fino alle ore 1:30. Bergamonews.it

Tram T1 in corsa tra Bergamo B.go Palazzo e Bergamo S. Fermo

Video Tram T1 in corsa tra Bergamo B.go Palazzo e Bergamo S. Fermo Video Tram T1 in corsa tra Bergamo B.go Palazzo e Bergamo S. Fermo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Atb e Teb, ecco gli orari per le feste di Natale - Orario ridotto per il servizio di trasporto pubblico locale, variazioni agli sportelli. ecodibergamo.it