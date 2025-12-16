Atalanta l’assist della settimana lunga ora il lavoro entra nel vivo
Dopo quasi tre mesi di attesa, l'Atalanta riprende il ritmo delle gare ogni otto giorni, segnando l'inizio di un periodo intensivo di incontri. Il calendario ravvicinato rappresenta un'opportunità per Palladino di affinare le strategie e testare nuove soluzioni tattiche, mettendo così in moto la fase più cruciale della stagione.
Come sarebbe l'Atalanta se non avesse Venduto nessuno????? #calcio #shorts
Atalanta: entro fine settimana la decisione di Gasperini - Per la prima volta in nove anni sulla panchina dell'Atalanta l'allenatore Gian Piero Gasperini, nell'incontro di oltre due ore stamani in sede a Zingonia, ha ventilato la possibilità di interrompere ... ansa.it
Il sudamericano ha segnato tre gol, due con l’Atalanta e uno con la Roma. Il danese la doppietta alla Juventus. E hanno un assist ciascuno. Lang il terzo uomo. - facebook.com facebook
