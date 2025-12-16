Atalanta, Bologna e Lazio sono alla ricerca di un giovane trequartista italo-tedesco, obiettivo comune per la prossima stagione. La sfida tra le tre squadre si intensifica, con l'interesse rivolto a un talento emergente che potrebbe arrivare a costo zero. Il mercato di gennaio continua a riservare sorprese e movimenti strategici per rinforzare le rose.

© Calciomercato.it - Atalanta, Bologna e Lazio: sfida a tre per un colpo a costo zero

Bergamaschi, felsinei e capitolini sulle tracce di un giovane trequartista italo tedesco per la prossima stagione Il mercato di gennaio spesso viaggia su due binari paralleli. Da una parte si cercano rinforzi immediati per affrontare la seconda parte di stagione; dall’altra si iniziano a valutare i profili per il prossimo anno. A fare gola sono soprattutto i calciatori in scadenza di contratto a giugno, che già da febbraio possono firmare un pre-accordo con il loro prossimo club. È il caso di Alessandro Puzzo. Raffaele Palladino (foto Ansa) – Calciomercato.it Si tratta di un trequartista tedesco di chiari origini italiane che milita nel Colonia e che ha compiuto 18 anni lo scorso ottobre. Calciomercato.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il palo ferma FERGUSON al Dall'Ara Bologna-Lazio 0-0 Serie A TIM DAZN Highlights

Video Il palo ferma FERGUSON al Dall'Ara Bologna-Lazio 0-0 Serie A TIM DAZN Highlights Video Il palo ferma FERGUSON al Dall'Ara Bologna-Lazio 0-0 Serie A TIM DAZN Highlights

Lazio, archiviata la Coppa Italia: Sarri prepara la sfida contro il Bologna con Castellanos e Cancellieri protagonisti - Formello, la Lazio riparte dopo il successo sul Milan: Sarri pensa al Bologna e rilancia Taty Castellanos e Cancellieri La Lazio archivia la Coppa Italia con il successo contro il Milan firmato da Zac ... lazionews24.com