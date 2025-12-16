Assolombarda per le imprese innovative

Assolombarda promuove lo sviluppo delle piccole imprese innovative del territorio, puntando su investimenti e una governance mirata ai settori strategici dell'industria locale. L'iniziativa mira a creare un circuito virtuoso di crescita, sostenendo le aziende emergenti e rafforzando il ruolo chiave di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia nell'ecosistema produttivo.

