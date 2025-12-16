Associazione italiana giovani avvocati | tre incarichi nazionali per la sezione di Brindisi
La sezione brindisina dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) si distingue con l'assegnazione di tre incarichi nazionali. Durante il recente consiglio direttivo a Roma, tre consiglieri locali sono stati chiamati a ricoprire ruoli di rilievo nel contesto nazionale, rafforzando la presenza e l'influenza della sezione di Brindisi all'interno dell'associazione.
AIGA - Associazione Italiana Giovani Avvocati
