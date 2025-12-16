Associazione italiana giovani avvocati | tre incarichi nazionali per la sezione di Brindisi

La sezione brindisina dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) si distingue con l'assegnazione di tre incarichi nazionali. Durante il recente consiglio direttivo a Roma, tre consiglieri locali sono stati chiamati a ricoprire ruoli di rilievo nel contesto nazionale, rafforzando la presenza e l'influenza della sezione di Brindisi all'interno dell'associazione.

Tre consiglieri della sezione brindisina dell'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) sono stati chiamati a rivestire ruoli di primo piano in seno al consiglio direttivo nazionale tenutosi a Roma nei giorni scorsi. Carola Delli Santi (presidente Aiga Brindisi) sarà componente. Brindisireport.it

