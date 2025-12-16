Assistere con passione umiltà e professionalità | Entriamo nella casafamiglia Casangelica gestita dalla Cooperativa Medihospes

La casafamiglia Casangelica, gestita dalla Cooperativa Medihospes, rappresenta un esempio di eccellenza nell’assistenza alle persone con disabilità grave. Con un approccio centrato su passione, umiltà e professionalità, questa struttura promuove l’autonomia e il benessere dei propri ospiti, distinguendosi come uno dei percorsi più virtuosi della regione.

“Lo possiamo dire, la casafamiglia Casangelica, con Medihospes è tra i più virtuosi percorsi di autonomia delle persone con disabilità grave nella nostra Regione”. Chi parla è Nicoletta Messuti, coordinatrice nazionale delle attività legate all’area della Disabilità di Medihospes, una grande cooperativa sociale di 6000 soci e lavoratori che ogni anno assistono 20mila persone, con oltre 5milioni di ore lavorative. Casangelica si trova a Lauria, in provincia di Potenza ed è una casafamiglia “Dopo di noi”, una dimora dove i residenti convivono e viene loro garantito un supporto quotidiano continuativo sulla base di un progetto assistenziale educativo personalizzato. Liberoquotidiano.it

