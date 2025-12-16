Asset russi eurobond o niente Le tre strade dell’Europa per l’Ucraina

L’Europa sta valutando diverse opzioni per sostenere l’Ucraina: asset russi, eurobond o nessuna soluzione. La strategia è delineata, ma ogni mossa deve essere accuratamente ponderata, poiché un errore potrebbe compromettere il prestito di 140 miliardi di euro promesso all’Ucraina. La partita è delicata, e il futuro della ricostruzione dipende dalla scelta delle strade da percorrere.

La linea è tracciata, ora serve solo mettere ogni tassello al suo posto. Un solo errore e potrebbe saltare l’intero banco e l’Ucraina vedere sfumare la possibilità di incassare un prestito dall’Europa di 140 miliardi. Soldi senza i quali Kyiv rimarrebbe ben presto a secco di munizioni e uomini, visto che chi va al fronte a combattere dopo essere stato arruolato, va comunque pagato. Quella degli asset russi è una partita che definire delicata è poco: semmai è un gioco di equilibri, su cui agiscono diverse forze. Il punto di arrivo è il Consiglio europeo del 18 dicembre, l’ultimo dell’anno e, soprattutto, l’ultimo utile per trovare l’intesa definitiva sulla monetizzazione delle riserve della Bank of Russia detenute in Belgio, affinché vengano messe a garanzia del prestito che l’Europa, o parte di essa, vuole concedere all’Ucraina. Formiche.net

