Asset russi Berlino e Kiev spingono per l’utilizzo ma restano i no di Italia Belgio Ungheria e Malta | si decide tutto al Consiglio europeo

L’Europa si avvicina a una decisione cruciale sulla gestione degli asset russi, con Berlino e Kiev favorevoli e Italia, Belgio, Ungheria e Malta contrari. La questione sarà decisa durante il Consiglio europeo del 18 dicembre, mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha evidenziato l’importanza di un accordo per mantenere la credibilità dell’UE.

“Senza un accordo sugli asset russi, la credibilità dell’Ue sarà gravemente compromessa”. A fare pressione affinché al Consiglio europeo del 18 dicembre i Paesi membri prendano un decisione univoca, ieri, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, durante l’incontro a Berlino col presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questi fondi devono essere realmente e pienamente utilizzati per la difesa contro l’aggressione della Russia. È giusto, è ragionevole e deve essere realizzabile”, gli ha fatto eco Zelensky. Ma sull’uso degli asset Kallas frena. Più cauta l’Alta rappresentante Kaja Kallas, che ha ribadito come il prestito di riparazione garantito dagli asset russi immobilizzato resta “l’opzione più praticabile”, ma ha anche ammesso le difficoltà dei negoziati in corso. Lanotiziagiornale.it

