Asset garanzie ricostruzione Meloni verso il Consiglio europeo sull’Ucraina

Prima della comunicazione al Parlamento sul prossimo Consiglio europeo dedicato all’Ucraina, Giorgia Meloni si confronta con il Presidente Sergio Mattarella in una colazione di lavoro. L’incontro prepara il terreno per discutere di asset strategici, garanzie e ricostruzione, temi centrali per la posizione italiana nell’ambito delle prossime decisioni europee sulla crisi ucraina.

Prima la tradizionale colazione di lavoro tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Giorgia Meloni in vista delle comunicazioni della premier al Parlamento sul prossimo Consiglio europeo dedicato all’Ucraina, alla presenza di tutti i ministri interessati. Poi domattina le Comunicazioni alla Camera dei deputati. Nel mezzo l’occhio vigile su come i cinque impegni presi ieri in occasione del vertice sull’Ucraina in Germania potranno combaciare con l’evoluzione elle trattative diplomatiche sull’asse Washington-Mosca-Kyiv. Sono ore complesse sul fronte bellico. Da un lato c’è da registrare il favore dei leader riunitisi a Berlino sui “significativi progressi compiuti dal presidente Trump per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina”. Formiche.net

Meloni Aiuti a Kiev da asset russi passo fondamentale anche per negoziare ricostruzione

