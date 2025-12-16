Assegni-regalo dei Babbi Natale alla Caritas

Anche quest’anno, la tradizione dei Babbi Natale si ripete a Firenze, con la consegna di assegni-regalo alle famiglie in difficoltà. La cerimonia si è svolta a Palazzo Vecchio, dove sono stati consegnati 100 assegni da 250 euro, destinati a sostenere le famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Comune e dalla Caritas diocesana.

Presenti l'assessore al Welfare Nicola Paulesu il presidente Fondazione Compagnia di Babbo Natale Silvano Gori e il direttore della Caritas Marzio Mori.

