Nella recente seduta del Consiglio comunale di Benevento si è acceso un acceso dibattito sull’asse interquartiere Rione Libertà–viale Mellusi e sulla riqualificazione di piazza Duomo, evidenziando tensioni politiche e opinioni divergenti sulla validità e il futuro di questi interventi strategici per la città.

© Anteprima24.it - Asse interquartiere nel mirino: scontro in Consiglio, opposizione all’attacco sul progetto “superato”

Tempo di lettura: 2 minuti Una seduta lunga e politicamente tesa quella di oggi a Benevento, dove il Consiglio comunale ha affrontato numerosi punti all’ordine del giorno, con un confronto particolarmente acceso sul progetto dell’asse interquartiere Rione Libertà–viale Mellusi e sulla riqualificazione di piazza Duomo. Proprio sulla fine dei lavori il dibattito si è concentrato sull’asse interquartiere, tornato al centro delle contestazioni della minoranza. I consiglieri di opposizione hanno denunciato la mancanza di un reale percorso di confronto pubblico con cittadini e comitati e hanno espresso forti perplessità su un progetto definito superato, non in linea – a loro avviso – con i principi di mobilità sostenibile e tutela ambientale. Anteprima24.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Gallerie interquartiere a Benevento, 3,5 milioni dalla Regione per l’asse Libertà-Mellusi - Il 2026 sarà l’anno anche delle gallerie, con buona pace della mozione approvata in Consiglio regionale. ilmattino.it

Tra i punti all'ordine del giorno anche la revisione del progetto riguardante l'asse interquartiere Libertà-Mellusi - facebook.com facebook