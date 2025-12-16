Assassin’s Creed Shadows riceve l’update 1.17 introduce dei miglioramenti per Switch 2 e nuove esecuzioni brutali

Ubisoft ha annunciato l’uscita dell’aggiornamento 1.1.7 per Assassin’s Creed Shadows, disponibile dal 16 dicembre su tutte le piattaforme e dal 17 dicembre su Nintendo Switch 2. L’update introduce miglioramenti specifici per Switch 2 e nuove esecuzioni brutali, offrendo ai giocatori un’esperienza ancora più intensa e dinamica.

© Game-experience.it - Assassin's Creed Shadows riceve l'update 1.1.7, introduce dei miglioramenti per Switch 2 e nuove esecuzioni brutali Ubisoft ha annunciato l'arrivo dell' aggiornamento 1.1.7 di Assassin's Creed Shadows, disponibile da martedì 16 dicembre su tutte le piattaforme e dal giorno successivo, mercoledì 17 dicembre, su Nintendo Switch 2. Si tratta di una patch corposa, pensata per affinare l'esperienza di gioco dopo il lancio e rispondere alle principali segnalazioni della community. L'update non si limita a risolvere problemi tecnici, ma introduce anche nuovi contenuti. In particolare, amplia il lato più spettacolare e violento del combat system. Un segnale chiaro dell'impegno di Ubisoft nel rifinire il titolo nel tempo.