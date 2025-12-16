Assassin’s Creed Shadows | l’aggiornamento 1.17 introduce novità e migliorie

Ubisoft ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento 1.1.7 di Assassin’s Creed Shadows, disponibile da domani su tutte le piattaforme. L’update introduce nuove funzionalità e migliorie che arricchiscono l’esperienza di gioco, offrendo ai giocatori ulteriori contenuti e ottimizzazioni per un gameplay più fluido e coinvolgente.

© Gamerbrain.net - Assassin's Creed Shadows: l'aggiornamento 1.1.7 introduce novità e migliorie Ubisoft ha annunciato il rilascio dell' aggiornamento 1.1.7 di Assassin's Creed Shadows, disponibile da domani su tutte le piattaforme. Si tratta di un update particolarmente corposo, che porta con sé nuove animazioni di finisher, contenuti inediti legati all' Animu, miglioramenti tecnici dedicati alla versione PC e un ampio pacchetto di correzioni e rifiniture che interessano missioni, abilità, equipaggiamento, interfaccia e stabilità generale. Nuove mosse finali per Naoe e Yasuke. Una delle aggiunte più evidenti riguarda le nuove animazioni finali dedicate a Naoe e Yasuke. L'aggiornamento amplia il numero di finisher disponibili, rendendo i combattimenti più vari, cinematografici e visivamente più incisivi.