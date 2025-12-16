assalto notturno a due vetrine in zona mare un 28enne subito arrestato dai carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica, un tentativo di furto ha scosso la zona mare di Pesaro. Un 28enne, di origine straniera, è stato prontamente arrestato dai carabinieri dopo aver cercato di scassinare due vetrine in viale Trieste e viale Zara, con l'obiettivo di ottenere rapidamente denaro contante.

Voleva i soldi, contanti, il prima possibile. Così un 28enne nato a Pesaro, anche se di origine straniera, ha tentato di scassinare due attività in viale Trieste e in viale Zara la notte tra sabato e domenica. Le due attività sono "Sapido" e "La Bottega dei Sapori". Erano le due di notte circa. In uno dei due casi, durante l’assalto a "Sapido", è suonato l’allarme, e pare che qualcuno, forse un residente nei pressi che si è affacciato alla finestra dopo aver sentito i rumori, lo abbia visto dare dei calci alla vetrina, tentando di entrare. Da qui l’allarme che ha mobilitato anche ai carabinieri, chiamati dal residente. Ilrestodelcarlino.it

