Assalito da due minorenni al parco e rapinato
Un uomo è stato vittima di una rapina mentre passeggiava con il suo cane nei giardini pubblici. Due minorenni si sono avvicinati a lui con false pretese, portando a un episodio di aggressione e furto. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle aree pubbliche della zona.
Stava passeggiando con il suo cane nei giardini pubblici, quando è stato avvicinato da due giovani con la scusa. Uno di loro ha chiesto una sigaretta e poi informazioni per raggiungere la stazione ferroviaria di Cisterna, ma mentre la vittima era intenta a rispondere l'altro è arrivato alle. Latinatoday.it
15 marzo 2022 - Bari, aggressioni a minorenni a parco 2 giugno arrestati due 18enni
Aggressione di notte in un parco, due minorenni tra i sei giovani denunciati - Stavano attraversando di notte un parco pubblico di Correggio (Reggio Emilia) quando sono stati picchiati da un gruppo di giovani. msn.com
Accerchiati e picchiati nella notte in un parco di Correggio da dieci giovanissimi - I carabinieri sono riusciti a identificare sei dei responsabili: due sono minorenni CORREGGIO (Reggio Emilia) – Le immagini dell’aggressione di Milano ... reggionline.com
UN'ORDA DI GIOVANI VANDALI A ROMANO DI LOMBARDIA Nella sera di Santa Lucia, il cento storico di Romano di Lombardia è stato assalito dai vandali che hanno rovesciato a terra alcune fioriere nonché i tavolini e le sedie di un bar. Hanno poi strappato - facebook.com facebook
