Assalito da due minorenni al parco e rapinato

Un uomo è stato vittima di una rapina mentre passeggiava con il suo cane nei giardini pubblici. Due minorenni si sono avvicinati a lui con false pretese, portando a un episodio di aggressione e furto. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle aree pubbliche della zona.

Stava passeggiando con il suo cane nei giardini pubblici, quando è stato avvicinato da due giovani con la scusa. Uno di loro ha chiesto una sigaretta e poi informazioni per raggiungere la stazione ferroviaria di Cisterna, ma mentre la vittima era intenta a rispondere l'altro è arrivato alle. Latinatoday.it

