Aspettando Milano Cortina 2026 | il fuoco olimpico illumina Palazzo dei Normanni

A meno di due mesi dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il fuoco olimpico ha fatto tappa a Palermo, raggiungendo il Palazzo Reale. La lanterna con il fuoco simbolico è stata accesa e portata in città, anticipando l’atteso evento che si svolgerà tra febbraio e marzo, un momento di grande emozione e simbolismo per l’Italia.

Meno di due mesi a Milano Cortina 2026. La lanterna con il fuoco olimpico, che il prossimo febbraio accenderà il tripode, ieri sera ha raggiunto il Palazzo Reale di Palermo. Ad accoglierla il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno che, prima della cerimonia, assieme al. Palermotoday.it

