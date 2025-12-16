Aspettando il Natale | due concerti nel cuore della città antica con USacli Verona
In attesa del Natale, USacli Verona organizza due concerti nella suggestiva cornice delle chiese storiche della città. Questi eventi rappresentano un’occasione speciale per immergersi nell’atmosfera natalizia attraverso la musica, valorizzando il patrimonio artistico e culturale di Verona. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della tradizione natalizia.
In vista del Natale, USacli Verona propone altri due momenti di grande musica all’interno di meravigliose chiese della città. Dopo il Concerto dell’Immacolata con la violinista Lisa Agnelli e il violoncellista Gabriele De Rosso nella chiesa di San Tomaso Cantuariense, i nuovi eventi promossi. Veronasera.it
aspettando NATALE IN MUSICA -2018 - 29^ edizione
